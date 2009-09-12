Двоє підлітків заживо згоріли в гаражі

На Київщині двоє підлітків 13 та 14 років – через необережне поводження з вогнем заживо згоріли в гаражі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Київській області, трагедія сталася в селі Деремезна, що на Київщині.

Двоюрідні брати хотіли заправити свій мопед бензином, який вони зливали з баку мотоцикла, що належав батьку 14-річного Олександра. Батько вже не раз помічав, що бак його старенького мотоцикла хтось спустошує, а коли зрозумів, що це син та племінник – закрив гараж на великий навісний замок. Проте це не зупинило хлопців. Вночі, коли всі позасинали, підлітки витягли шибку з вікна гаража і проникли всередину. Світла там не було, тому хлопці, щоб скоріше викачати бензин з баку і втекти звідти, вирішили підсвітити запальничкою. Розпочалася пожежа.

Те, що горить гараж, помітив сусід потерпілих. Пожежники прибули швидко, проте врятувати хлопців їм не вдалося.