Кращі українські співаки вирушають в тур на підтримку Тимошенко

Сьогодні ввечері в Києві на Майдані Незалежності стартував Всеукраїнський тур “З Україною в серці”.

Як передає кореспондент УНІАН, у центрі столиці зібралося щонайменше 50 тисяч глядачів. Вони тримають в руках державні прапори України та прапорці Блоку Юлії Тимошенко.

На варті правопорядку під час акції перебувають 500 співробітників МВС та бійців Внутрішніх військ.

Найвідоміші співаки України об’єдналися на підтримку дій прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

У музичному турі візьмуть участь: РУСЛАНА, Олександр ПОНОМАРЬОВ, Ані ЛОРАК, Потап і Настя КАМЕНСЬКИХ, Тіна КАРОЛЬ, Наталка МОГИЛЕВСЬКА, Ірина БІЛИК, гурти ТІК, ТНМК, «Друга ріка», Mad Heads XL.

Після старту в Києві учасники туру вирушать великими і малими містами України. Під час туру, окрім концертів, заплановані зустрічі з пресою, ефіри на регіональних та загальноукраїнських телеканалах і радіостанціях, а також спілкування з пересічними людьми.