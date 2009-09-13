На 30-річчя Черкаського зоопарку прибули гості з 20 міст

Черкаський міський зоопарк у вересні відсвяткував 30-річний ювілей.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор Черкаського міського зоопарку Євген ВАН, 25 видів тварин подарували зоопарку гості з двадцяти різних звіринців з України та Росії, які приїхали привітати з ювілеєм колектив зоопарку.

На офіційне святкування ювілею Черкаського зоопарку приїхали делегації з Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Харкова й Одеси. Зокрема, гості з Києва подарували черкаському зоопарку декілька видів мавп, жаб і ящірок. Представники Московського зоопарку привезли пару дагестанських турів. А гості з Санкт-Петербурга поповнили колекцію тварин черкаського зоопарку єнотом-полоскуном і кількома видами папуг. Черкаська міська влада у подарунок виділила зоопарку додаткову площу в 4,8 гектара.

За словами директора черкаського звіринця, представники зоопарків були вражені організацією роботи, значним розвитком його закладу. Сьогодні черкаський зоопарк переживає добу ренесансу, про що свідчить збільшення кількості відвідувачів, розширення його території, значне примноження кількості тварин, зазначив Є.ВАН.

26 вересня для жителів Черкас та гостей міста відбудеться офіційне святкування Дня народження Черкаського зоопарку.

Довідка УНІАН. В Черкаському міському зоопарку проживає близько двохсот видів звірів з усієї земної кулі. Також звіринець має унікальний тераріум, аналогів якому в країні немає. Колекція тераріуму нараховує 100 видів плазунів, земноводних та отруйних змій. Порівняно з 2007 роком, в Черкаському зоопарку відвідувачів побільшало вдесятеро. За рік зоопарк заробляє близько 700 тис. грн.