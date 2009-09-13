Український уряд вирішить проблеми російського бізнесу

Проблеми, з якими стикається російський бізнес в Україні, уряд Юлії ТИМОШЕНКО планує вирішити наприкінці 2009 - початку 2010 року.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Він повідомив, що після заяви президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про те, що в Україні порушуються майнові права російських інвесторів, Мінекономіки України зробив запит до російської сторони з проханням надати більш детальну інформацію щодо наявних фактів.

«Ми зробили запит до російської сторони і одержали у відповідь інформацію про підприємства та їх проблеми. Щодо деяких підприємств ми вже проаналізували ситуацію. Йшлося, зокрема, про "Луганськтепловоз" і структури, що працюють з низкою підприємств Іллічівського торговельного порту. Думаю, що нам вдасться розв’язати всі проблемні питання наприкінці поточного – початку наступного року», - заявив Б.ДАНИЛИШИН.

Він відзначив, що для розв’язання будь-яких проблем, насамперед, необхідне бажання їх розв’язати. «Проблем, які не вирішуються, не буває», - відзначив Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у своєму зверненні до глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА, заявив про порушення майнових прав російських інвесторів в Україні, наголосивши, що «все це істотно підриває колись міцний економічний фундамент двостороннього партнерства».

Раніше про проблеми у роботі російського бізнесу в Україні заявляв і прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН.

Докладніше читайте на сайті УНІАН-Економіка