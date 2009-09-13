Глава МВФ вважає, що фінансова криза не закінчилася

Глава Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН вважає, що світова фінансова і економічна криза не закінчилася

Про це він сказав в інтерв`ю німецькому тижневику Spiegel, опублікованому 12 вересня, передає «Німецька хвиля». "Багато хто, зокрема й провідні політики, вважають, що криза вже позаду. Проте подібні думки небезпечні", - зазначив він.

Федеральне об`єднання німецьких банків також попередило підприємців і фінансові інститути про те, що ситуація найближчими місяцями може ускладнитися. Експерти цієї організації також висловили тривогу з приводу можливого стрибка інфляції.

Д.СТРОСС-КАН погодився з тим, що у другому кварталі 2009 року Німеччина і Франція цілком обгрунтовано надали позитивні дані про пожвавлення кон`юнктури у своїх країнах. Проте, рівень безробіття впродовж всього року зростатиме і до середини 2010 року досягне найвищого рівня. "Фінансова криза спричинила не лише економічну, але й соціальну кризу, найбільш високий рівень яких ще тільки попереду", - вважає глава МВФ.

У зв`язку з цим він закликав вже зараз вийти з програм з пожвавлення кон`юнктури і порятунку банків, які було почато у всьому світі.