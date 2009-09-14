Кількість столітніх японців перевищила 40 тисяч

Кількість японців у віці 100 років і більше подвоїлася за останні шість років і становить більше 40 тисяч. Більшість з них – жінки, повідомляє АР.

Кожен японець в свій сотий день народження одержує вітальний лист від прем`єр-міністра і срібний кубок в подарунок.

Швидке зростання числа сторічних жителів спостерігається в Японії останні 50 років. 10 років тому це число досягло 10 тисяч, в 2007 році – 30 тисяч, а в поточному році – 40 тисяч чоловік. За оцінками експертів ООН, до 2050 року в країні буде близько мільйона жителів у віці 100 років і більше.

"Ці дані свідчать про те, що Японія старіє швидко і безперервно, в основному завдяки розвитку медичної допомоги і високому рівню життя після Другої світової війни", - сказав представник японського Міністерства охорони здоров`я і соціального забезпечення Хіроюкі Ісіі (Hiroyuki Ishii).

Японські показники очікуваної тривалості життя є одними з найвищих в світі: 86 років для жінок і 79 – для чоловіків. Найстаршій мешканці країни зараз 114 років, а найстаршому жителеві – 112.

Японія займає друге місце за числом жителів у віці 100 років і старше. Лідирує за цим показником США - 1 листопада 2008 року в країні проживало 96 548 чоловік, які відсвяткували сторіччя.

Медпортал