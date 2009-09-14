На Сумщині 86-річний дідусь убив свою сестру

У Глухівському районі Сумської області 86-річний дідусь залізним прутом до смерті забив свою 84-річну сестру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ГУМВС України в Сумській області, до чергової частини Глухівського міського відділу ГУ МВС надійшло повідомлення від фельдшера села Шевченкове про скоєне вбивство. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

Побачене вразило навіть бувалих оперативників. На підлозі лежало тіло старенької бабусі, а на її голові та тілі правоохоронці нарахували 13 ран, які наніс залізним прутом убивця. Ще більше здивування працівників міліції викликала особа підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 86-річний брат убитої, зазначили у прес-службі.

В селі ця сім’я користувалася повагою серед односельців. У діда троє дорослих синів та донька, які виховують своїх дітей, працюють. Дід займався господарством, ходив до церкви.

Як з’ясувалося пізніше, такому драматичному фіналу передувала звичайна суперечка між старенькими. Звідки взялась така лють на сестру – старий пояснити не може.

За даним фактом працівниками міліції порушено кримінальну справу, ведуться слідчі дії. Підозрюваний перебуває під вартою.