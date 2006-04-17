Україна і Корея дружитимуть прокуратурами

Cьогодні у Сеулі генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО разом зі своїм колегою генеральним прокурором Кореї ЧОНГ САНГ Мйонгом підписав Меморандум про співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Верховною прокуратурою Республіки Корея.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, укладення цієї відомчої угоди є першим кроком на шляху договірного регулювання відносин України та Республіки Корея у галузі правового співробітництва у кримінальних справах, оскільки будь-які двосторонні договори з цих питань між двома державами на сьогодні відсутні.

Меморандум покликаний врегулювати взаємні відносини органів прокуратури України та Кореї при виконанні ними своїх функцій, передбачених національним законодавством кожної із держав.

Меморандумом, зокрема, передбачена можливість взаємного надання органами прокуратури України та Кореї матеріалів прокурорської діяльності, інформації та відповідних матеріалів щодо: злочинів з міжнародними зв’язками та причетних до них осіб; боротьби з транснаціональною злочинністю і відмивання доходів від злочинів; чинного законодавства; аналітичних матеріалів і статистичних даних.

Підписання Угоди слугуватиме розвитку двосторонніх відносин між Генеральними прокуратурами України та Республіки Корея загалом та підвищенню ефективності боротьби з транснаціональною злочинністю і відмиванням доходів зокрема.

За даними Генпрокуратури України, також цей документ передбачає широкі перспективи для співробітництва органів прокуратури обох держав завдяки можливостям, що відкриваються після підписання цього документу, перш за все, через застосування механізмів прямих контактів, інтенсивного обміну інформацією, проведення консультацій з широкого кола питань прокурорсько-слідчої діяльності.