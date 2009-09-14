Одеські чиновники прихопили в держави 90 га землі

Прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу проти посадовців ДП Одеський регіональний філіал "Центр державного земельного кадастру при державному комітеті земельних відносин", які незаконно намагалися вилучити з державної власності 90 га землі загальною вартістю понад 83 млн. грн. Про це повідомляє ІА «МІСТ-Одеса».

За інформацією прес-служби Одеської обласної прокуратури, земельні ділянки на території Великодальницької та Маяковської сільських рад були передані громадській організації на підставі підробленого рішення Київського районного суду Одеси. При цьому відомості про те, що землю передано у власність юридичної особи, навіть було внесено до автоматизованої системи земельного кадастру.

Проти чиновників порушено кримінальну справу за ч. 1 і 3 ст. 358 і за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.