Долар і євро на міжбанку знову пішли вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,5830/8,6350 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися – 0,2780/0,2805 грн./рубль, котирування з євро-гривні також пішли вгору – 12,4890/12,5665 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4552/1,4554 дол./євро (п`ятниця - 1,4602/1,4604 дол./євро).

У п`ятницю, 11 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні з валютної пари EUR/UAH з ціною відсікання 11,65 грн./євро.