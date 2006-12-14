«Укрзалізниця» підвищує ціни на квитки за кордон

«Укрзалізниця» ініціює підвищення на 60% вартості пасажирських перевезень до країн СНД і Балтії. Додатковий дохід відомства за підсумками 2007 року повинен скласти не менше 269,3 млн. грн. (близько $53,8 млн.). Крім того, в результаті підвищення тарифів вітчизняна залізниця чекає зниження збитковості пасажирських перевезень і підвищення об`ємів доходів і відрахувань до держбюджету. Як повідомили «Делу» в прес-службі «Укрзалізниці», проект підвищення вартості перевезень пасажирів і багажу до держав СНД і Балтії вже узгоджений з Міністерством транспорту і зв`язку. Як вказано в підготовленому відомством розпорядженні, підвищення вартості квитка шляхом індексації до базової вартості квитка різнитиметься. При цьому середній відсоток підвищення складе 60%....

«На даний момент проект проходить узгодження з Міністерством економіки», - уточнили в «Укрзалізниці.

Як повідомляє «Укрзалізниця», індексація тарифів на перевезення пасажирів і багажу - крок вимушений. «При тому, що тариф на Російських Залізницях (РЖД) сьогодні вищий, ніж на «Укрзалізниці», з 1 січня 2007 року РЖД здійснює чергове підвищення вартості квитка у всіх вагонах на 37%», - аргументують свою позицію в українській компанії. На думку фахівців «Укрзалізниці», без підвищення тарифів тарифи РЖД перевищуватимуть українські в загальних і плацкартних вагонах на 30-60%, в купейних і СВ - на 50-95%. «Така ситуація спровокує значну різницю у вартості проїзду у вагоні «Укрзалізниці» і РЖД», - пояснюється в проекті, підготовленому «Укрзалізницею». Наприклад, зараз вартість квитка в купе-вагон потягу «Київ-Вільнюс» складає 260 грн., при цьому з Москви до того ж Вільнюса у вагоні-купе можна дістатися в два рази дорожче - за 550 грн.

Як відзначають в «Укрзалізниці», залізниці сусідніх країн використовують практику підвищення тарифів залежно від пори року. Досвід гнучкого регулювання вже використовується залізницями Росії, Білорусі, Узбекистану. Згідно з повідомленнями РЖД, ціна на пасажирські перевезення під час новорічних свят дуже відрізнятиметься від ціни у звичайні дні. «Наприклад, 20-25 грудня ціни на залізничні квитки будуть знижені на 15-20%, а 29-30 грудня виростуть на 40%», - розповіла «Делу» глава прес-служби РЖД Оксана Бихова. А вже з 1 січня, за її словами, ціни на внутрішні пасажирські перевезення підвищаться на 12% для загальних і плацкартних вагонів і на 20% для СВ і купе-вагонів.

Додаткові доходи від підвищення тарифів керівництво «Укрзалізниці» обіцяє вкладати в капремонт і оновлення парку пасажирських вагонів. Крім того, топ-менджмент держкомпанії обіцяє за рахунок дорожчих квитків прискорити впровадження швидкісного сполучення.

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