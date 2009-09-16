Західна компанія підкладає свиню «Укртранснафті»

Через рік після початку світової кризи українські стратегічні підприємства стають заручниками нечистих на руку зарубіжних інвесторів. Про це пишуть українські та закордонні ЗМІ. Вони нагадують, що у ці дні виповнюється рік світовій фінансово-економічній кризі. За три дні, 15-17 вересня 2008 року, банк Lehman Brothers заявив про свою неплатоспроможність, страхова компанія AIG перейшла до рук уряду США, а символ Уолл-Стріт - банк Merrill Lynch – був поглинутий банком Bank of America. Пізніше США мужньо визнали свою провину в провокуванні кризи. У квітні 2009 року світова преса цитувала заяву міністра фінансів США про те, що значна частина відповідальності за глобальну фінансово-економічну кризу лежить на Сполучених Штатах.

“Економічна правда”цитує слова професора економіки, директора Інституту Землі при Колумбійському університеті Джефрі САКСА: “Стурбованість величезним дефіцитом бюджету США буде збільшуватися. Штати вичерпали ліміти довіри до короткочасних стимулюючих витрат. Їм доведеться скорочувати дефіцит бюджету і підтримувати альтернативні способи зростання”... Економіст вважає, що “сьогодні бурю вдалося заспокоїти”. Але і зараз світова економіка балансує на межі краху, а підприємства з останніх сил намагаються утриматись на плаву.

Однак, “кому війна, а кому – мати рідна”. На початку року з’ясувалося, що один з головних банкрутів світової кризи - інвестиційний банк Merrill Lynch, використовував фінансову кризу для збагачення своїх топ-менеджерів. У перших числах січня ц. р. стало відомо про бонуси співробітникам Merrill Lynch у розмірі 3,6 млрд. дол., про річний збиток банку на 27,6 млрд. дол. і додаткові 20 млрд. дол., виділені американським урядом BofA на завершення угоди. Гендиректор BofA Кеннет ЛЬЮЇС під присягою заявив, що погодився на угоду під тиском тодішнього міністра фінансів Генрі ПОЛСОНА і голови Федеральної резервної системи США Бена БЕРНАНКЕ. Цю справу зараз розслідує прокуратура штату Нью-Йорк. Сьогодні ж Merrill Lynch намагається врятувати становище будь-якими шляхами.

Заручником фінансової кризи стала й Україна та її бюджетоутворюючі та стратегічні компанії, такі як «Нафтогаз України» та «Укртранснафта».

Як пише російська газета “Время новостей”,зовнішні зобов’язання НАК «Нафтогаз України» складають 1,8 млрд. доларів. Щодо 1,6 млрд. дол. іноземні інвестори погодились розпочати переговори з українською стороною на предмет реструктуризації, а от решту боргу - 200 млн. доларів – поки що переглядати не хочуть. Експерти припускають, що це робиться свідомо, - для тиску на стратегічні підприємства, для того, щоб не дозволити Україні зменшити енергетичну залежність від РФ. Ще один можливий варіант - збагачення топ-менеджерів окремих зарубіжних інвестиційних банків?

За повідомленнями преси, «Укртранснафта» всередині 2006 року отримала 120 мільйонів кредиту у банку Merrill Lynch під 7,5% річних для заміщення більш дорого кредиту - отриманого в 2004 році від групи ТНК-ВР на суму до 108 мільйонів доларів. Кредит був отриманий на три роки під 8% річних. Керівництво ВАТ «Укртранснафта» планувало у той час, що дострокове погашення кредиту ТНК-ВР дозволить створити умови для початку прямого використання нафтопроводу “Одеса-Броди” та залучення додаткових обсягів транзиту нафти територією України. Угода видавалася вигідною, розміри платежів за кредитом були чітко визначені, і три роки Merrill Lynch був задоволений виконанням цього договору. Однак лише у розпал світової кризи виявилося, що в договорі була закладена довгострокова грабіжницька «міна» для держави на співвідношенні євро/долар. Як пишуть ЗМІ, закладене в угоді право Merrill Lynch на свій розсуд обирати валюту платежу (якщо це дійсно так, бо в «Уктранснафті» відмовились від коментарів), за досить приблизними оцінками, може завдати державній компанії збитків на 200 млн. грн.