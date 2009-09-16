Затримано підозрюваного у серійному згвалтуванні школярок

У Херсоні затримали маніяка, який підозрюється в згвалтуванні малолітніх дівчат.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, зловмисник вичікував, коли жертва поверталася зі школи, відкривала двері до квартири, а після вривався в житло й скоював насильницькі дії.

Зараз вирішується питання про запобіжний захід для затриманого, а також міліція перевіряє його причетність до аналогічних злочинів в інших областях України.

Затриманому 35 років, він раніше судимий.