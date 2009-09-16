Затримано підозрюваного у серійному згвалтуванні школярок
19:25, 16 вересня 2009Суспільство
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Чекав у під`їзді, вламувався до помешкання
У Херсоні затримали маніяка, який підозрюється в згвалтуванні малолітніх дівчат.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області.
Згідно з повідомленням, зловмисник вичікував, коли жертва поверталася зі школи, відкривала двері до квартири, а після вривався в житло й скоював насильницькі дії.
Зараз вирішується питання про запобіжний захід для затриманого, а також міліція перевіряє його причетність до аналогічних злочинів в інших областях України.
Затриманому 35 років, він раніше судимий.
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