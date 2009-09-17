У Харкові евакуювали студентів та викладачів ХНУ ім.Каразіна
09:59, 17 вересня 2009Суспільство
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Ректору подзвонив "анонім"
Студентів та викладачів Харківського національного університету ім.Каразіна сьогодні евакуйовано через повідомлення про замінування приміщення навчального закладу.
Як передає кореспондент УНІАН з місця події, анонімний дзвінок про замінування надійшов до приймальні ректора близько 9 години ранку. Наразі всіх студентів і викладачів виведено з приміщення. Експертними службами проводиться перевірка будівлі університету, відповідно заняття призупинено.
Правоохоронці, що працюють на місці поки що відмовляються коментувати інцидент.
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