Рада національної безпеки тепер засідатиме суворо за розкладом

15 грудня відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться у рішенні РНБО від 17 листопада 2006 року «Про проведення засідань Ради національної безпеки і оборони України», яке сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив своїм указом.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Також, згідно з рішенням РНБО від 17 листопада, наступні засідання Ради національної безпеки і оборони України проводитимуться кожної третьої п`ятниці місяця.

Початок засідань РНБО визначено о 14.30.