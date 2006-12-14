Рада національної безпеки тепер засідатиме суворо за розкладом
21:46, 14 грудня 2006Суспільство
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Указ Президента
15 грудня відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це йдеться у рішенні РНБО від 17 листопада 2006 року «Про проведення засідань Ради національної безпеки і оборони України», яке сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив своїм указом.
Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Також, згідно з рішенням РНБО від 17 листопада, наступні засідання Ради національної безпеки і оборони України проводитимуться кожної третьої п`ятниці місяця.
Початок засідань РНБО визначено о 14.30.
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