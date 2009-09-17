У бюджеті на міліційні автівки прописано по 100 грамів бензину на добу?

Голова профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України Анатолій ОНИЩУК вважає, що робота всієї правоохоронної системи з нового року опиниться під загрозою через мінімальні бюджетні асигнування на матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами А.ОНИЩУКА, кошти на закупівлю канцелярського приладдя, витратних матеріалів для оргтехніки, закупівлю пально-мастильних матеріалів тощо керівникам структурних підрозділів доводиться винаходити з альтернативних джерел фінансування. Адже лише в 2009 році у бюджеті передбачено видатки на заправку одного автомобіля з розрахунку лише 100 грамів бензину на добу, тоді як реальна потреба становить 10-12 літрів.

Однак, зазначив А.ОНИЩУК, з нового року отримання будь-якого додаткового фінансування на потреби міліції, спонсорської допомоги може бути розцінено як корупційні діяння, оскільки з 1 січня набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», ухвалений 11 червня 2009 року.

"Цим законом передбачена дуже сувора відповідальність, як адміністративна, так і кримінальна, для працівників міліції за корупційні дії, - сказав А.ОНИЩУК, – А під такі може потрапити елементарна заправка службової міліцейської машини якимось підприємством. Тож працівник міліції, вишукуючи можливості для того, аби виконувати свої службові обов‘язки, може не лише отримати клеймо корупціонера, а й понести кримінальну відповідальність".

Крім того, він зауважив, що "те, що сьогодні допомагало міліції виживати, коли чимало витрат покривалося за рахунок спецфондів тощо, з нового року вже не діятиме. Тож робота МВС може бути заблокована".