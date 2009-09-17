Рейсовий автобус зіткнувся з іномаркою: двоє загиблих

У м. Горлівка Донецької області в результаті зіткнення легкового автомобіля «Вольво» і рейсового автобуса загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, водій «Вольво» на одному з міських перехресть не пропустив автобус ПАЗ маршруту № 21, що рухався головною дорогою, і врізався в нього.

Як розповів в.о. начальника відділення з оформлення ДТП Сергій ТРУШКИН, внаслідок ДТП двоє пасажирів іномарки, яки перебували на задньому сидінні, від одержаних травм померли на місці. «Ще одна пасажирка і водій «Вольво» у тяжкому стані були госпіталізовані до реанімації міськлікарні», - повідомив С.ТРУШКИН. За його словами, в салоні автобуса ніхто не постраждав, сам автобус одержав механічні пошкодження.

Обставини події розслідуються