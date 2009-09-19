Справи про знущання над дітьми тягнуться у судах надто довго

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що штрафувати батьків за насильство над дитиною не слід, краще залучати їх до громадських робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Донецьку.

Міністр із жалем констатував, що насильство у сім’ї все ще не є предметом пильної уваги ні суспільства, ні правоохоронних органів. «Коли я зустрічався з дільничними у середині цього року на нарадах, ми піднімали це питання. Адже часто йдеться про адміністративну відповідальність. З моєї точки зору, застосовувати штрафні санкції, передбачені законом, неправильно», – сказав глава МВС.

Свою позицію він пояснив тим, що при стягненні штрафу з батьків страждає і сама дитина. «Адже ви розумієте, що у такому разі ми штрафуємо саму дитину, у якої свавільник батько або мати. Реально відриваємо з її бюджету ще гроші, тобто, ми двічі її караємо», – пояснив Ю. ЛУЦЕНКО.

На його думку, краще залучати таких батьків до громадських робіт. «Тому задача була поставлена: використовувати можливості законодавства для затримання таких горе-батьків і членів сімей з тим, щоб вони були в адміністративному порядку затримані хоча б на 72 години, а ще краще – залучити їх до громадських робіт», – заявив міністр.

«Щодо кримінальної відповідальності за побиття, знущання над дітьми: на жаль, дійсно, в судах їх не розглядають як пріоритетні, і вони тягнуться дуже довго», – зазначив Ю. ЛУЦЕНКО. Він також додав, що кожен такий випадок «треба розглядати окремо і коментувати по конкретиці».