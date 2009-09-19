Чехія зможе зберігати газ в ПСГ в Україні

Чеська приватна компанія Vemeks має намір використовувати українські підземні сховища газу (ПСГ) для закачування свого ресурсу. Це питання розглядалося 17 вересня в рамках засідання українсько-чеської комісії з економічної співпраці під головуванням міністра промполітики України Володимира Новицького і заступника міністра промисловості й торгівлі Чехії Мілана Говорки.

На першому етапі йдеться про 500 млн. куб. м, придбані в Росії. Чехія вважає, що таким чином зможе заощадити значні кошти на будівництві власних ПСГ. "Нафтогаз України" запевнив, що зможе забезпечити передачу газу чеській стороні. Наступного тижня переговори на цю тему продовжаться.

Чехія також висловила зацікавленість в участі в модернізації української газотранспортної системи (ГТС). У "Нафтогазі" заявили, що задоволені роботами з реконструкції об`єктів ГТС, виконаними раніше чеськими підрядниками. Водночас у "Нафтогазі" зазначили, що конкретні проекти можуть надати після отримання від Євросоюзу прогнозних обсягів споживання газу в Європі, від яких залежить обсяг робіт з реконструкції.

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