Податкова ліквідувала конвертаційний центр з оборотом понад 100 млн. грн

Співробітниками управління податкової міліції ДПА в Донецькій області викрита діяльність конвертаційного центру, оборот коштів якого за період 2008-2009 рр. склав понад 100 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба Державної податкової адміністрації в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, діяльність центру була направлена на надання послуг суб`єктам господарювання різних регіонів України з мінімізації податкових зобов`язань, конвертації безготівкових коштів у грошову готівку і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

До складу центру входили ряд підприємств-«податкових ям», які надавали послуги підприємствам Донецької області та інших регіонів щодо формування податкового кредиту з податку на додану вартість і подальшому незаконному відшкодуванню ПДВ.

Стосовно організаторів центру порушені кримінальні справи. Ведеться слідство.