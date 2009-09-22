25 вересня, п’ятницю, о 18.30 в УНІАН розпочинає роботу Journalist English Speaking Club (JESC). На перше, установче засідання Клубу запрошуються працівники мас-медіа, паблік-рілейшнз та студенти, які освоюють журналістику. Щоб стати членом JESC, потрібно: 1) володіти англійською на рівні intermediate і вище; 2) працювати чи навчатися у сфері масової комунікації; 3) розмовляти на засіданнях англійською мовою.

Ініціатори JESC: УНІАН та журналіст і редактор Крістіан Беккер. Потрібна реєстрація. Телефон: 8-050-107-68-40, контактна особа – Анна Ященко (УНІАН).