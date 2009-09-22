У центрі Дніпропетровська горить ринок
16:59, 22 вересня 2009Суспільство
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На місце виїхали підрозділи МНС
У Дніпропетровську горить речовий ринок «Слов’янський».
Як передає кореспондент УНІАН, пожежа почалася близько 16.00.
У Центрі пропаганди Головного управління МНС у Дніпропетровській області УНІАН підтвердили факт пожежі. На місце надзвичайної події виїхали підрозділи МНС.
Разом із тим центр пропаганди поки утримується від коментарів щодо пожежі.
Ринок «Слов’янський» є одним з найбільших речових ринків Дніпропетровська. Розташований в центральній частині міста біля залізничного вокзалу.
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