У центрі Дніпропетровська горить ринок

У Дніпропетровську горить речовий ринок «Слов’янський».

Як передає кореспондент УНІАН, пожежа почалася близько 16.00.

У Центрі пропаганди Головного управління МНС у Дніпропетровській області УНІАН підтвердили факт пожежі. На місце надзвичайної події виїхали підрозділи МНС.

Разом із тим центр пропаганди поки утримується від коментарів щодо пожежі.

Ринок «Слов’янський» є одним з найбільших речових ринків Дніпропетровська. Розташований в центральній частині міста біля залізничного вокзалу.