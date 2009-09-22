В Україну цього року може прийти особливий грип

В Україні настає період сезонного грипу, повідомила перший заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, вона наголосила, що до сезонного грипу, який, зазвичай, починає активно працювати у цей час, додався й пандемічний грип, або грип А/Н1N1.

“Світ кілька років ішов до пандемії грипу. Нині Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію у всьому світі, зокрема і в Україні,” - сказала Л.МУХАРСЬКА.

Водночас вона закликала не боятися поняття “пандемія”. “Часто згадують пандемії грипу минулого століття у яких загинуло до 50 мільйонів осіб. Але ми живемо у 21 столітті, із зовсім іншим рівнем медицини. Ми можемо повною мірою себе захистити. В Україні вже проведено усі адекватні заходи”, – завірила Л.МУХАРСЬКА.

За її словами, для запобігання поширення пандемічного грипу в Україні ведеться робота у двох напрямках.

“По-перше, ми ведемо моніторинг циркуляції збудника, який може потрапити в Україну разом з людьми, які мігрують і перетинають наші кордони. Щоденно 100 тисяч людей виїжджають або приїжджають до України. Друге, ми маємо підготуватися всередині країни. Уряд вже підготував план, розрахований на три рівні безпеки. Сьогодні ми перебуваємо на першому рівні, коли в країні фіксуються поодинокі випадки. Розраховано дії у разі, коли спостерігатимуться локальні спалахи грипу, і якщо буде епідемічна ситуація, то вона буде оголошена по всій Україні. Наші лікувальні заклади готуються до цього, визначено резервні лікувальні заклади”, – наголосила Л.МУХАРСЬКА.

У свою чергу директор Українського центру грипу Олександр ГРИНЕВИЧ повідомив, що цього року в Україні очікують на вірус грипу “Брісбен”. “Цей грип спрогнозувала ВООЗ ще навесні цього року. Однак його особливістю є те, що він накладається на пандемічний грип “Каліфорнія”. Ми на нього теж очікуємо”, – сказав О.ГРИНЕВИЧ.

За його словами, підйом захворюваності на грип може спостерігатися наприкінці вересня-початку жовтня. “Це наші прогнози за аналізом минулих років. Однак накладання пандемічного грипу може дати цього року свої сюрпризи. Тож прогнози можуть змінитися”, – наголосив О.ГРИНЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області за тиждень 13-20 вересня число хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції (ОРВІ) виросло на 31,1%, але залишилося нижчим епідемічного порогу на 53,8%. За даними обласної санітарно-епідеміологічній станції, за тиждень захворіли на ОРВІ 13 тис. 583 жителі області.

«Ці цифри укладаються в тенденцію сезонного зростання захворюваності», - сказали в облСЕС, вказавши, що при вірусологічних дослідженнях наявність вірусів грипу у хворих не відзначається.