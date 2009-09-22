У Сумах вшанували колишніх партизанів та підпільників

У Сумах біля Меморіалу Героям Сумщини жителі обласного центру з нагоди Дня партизанської слави вшанували колишніх партизанів та підпільників часів Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь представники місцевої влади, громадськості, ветерани війни і колишні партизани та підпільники.

На мітингу відзначалося, що Сумщина назавжди увійшла в історичний літопис війни як партизанський край. Колишній підривник загону Олександра Сабурова Микола ПРИХОДЬКО пригадав, як партизани чинили опір фашистам, підривали ворожі ешелони, бойову техніку, мінували дороги.

Пам`ять загиблих народних месників присутні вшанували хвилиною мовчання, а потім до підніжжя Меморіалу були покладені квіти.

Як повідомили УНІАН у Сумській міській раді, сьогодні в Сумах мешкають 27 колишніх партизанів і підпільників, які вели підпільну боротьбу в партизанських з`єднаннях, колишні члени молодіжної групи «Прапор».