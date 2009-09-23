Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,46 грн./дол., продають – по 8,55 грн./дол., курс дещо знизився порівняно з 22 вересня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,35-8,53 грн./дол., з продажу – в межах 8,52-8,58 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо підвищився, порівняно з 22 вересня, і становить 12,47/12,70 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,35-12,58 грн./євро, з продажу – в межах 12,58-12,77 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 22 вересня, підвищився на 1,5% і становив сьогодні 0,2689 грн./рубль, продажу – на 0,3% – до 0,2825 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,245-0,28 грн./рубль, з продажу – в межах 0,275-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,47 грн./дол., продажу – 8,54 грн./дол., курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,40-8,505 грн./дол., з продажу – в межах 8,52-8,58 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо підвищився відучора і становить сьогодні 12,53/12,68 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,35-12,58 грн./євро, з продажу – в межах 12,62-12,75 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 22 вересня, підвищився на 2,3% і становить у середньому 0,2674 грн./рубль, продажу – на 0,3% – до 0,2830 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,278 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,45/8,60 грн., євро – 12,35/12,75 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,40/8,60 грн., євро – 12,20/12,90 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,40/8,55 грн., євро – 12,40/12,70 грн., рубль – 0,274/0,284 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 23 вересня, становить: гривні до долара США – 8,0068, до євро – 11,83405, до російського рубля – 0,26479.