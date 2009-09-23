Міжбанківський долар надвечір знову впав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,5025/8,5375, до 12:00 ціни підвищилися – 8,5150/8,5380. До закриття торгів цінові рівні впали до 8,4940/8,5320 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 10:45 Нацбанк України вийшов на ринок із продажем на аукціоні за валютною парою долар-гривня з ціною відсікання 8,0100.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2830/0,2847, до 12:00 звузився спред – 0,2832/0,2846. До закриття торгів ціни знизилися до 0,2830/0,2830. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,0500 (-0,0500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4770/1,4840. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,5630/12,6160, до 12:00 ціни зросли до 12,5880/12,6180. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні пішли вниз – 12,5560/12,6150.