Кабмін пропонує змінити структуру вищої освіти

Кабінет міністрів схвалив запропонований Міністерством освіти законопроект про внесення змін до Закону «Про вищу освіту».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду

За даними МОН, цим проектом закону визначено такі типи вищих навчальних закладів: університет (класичний, профільний), академія, коледж, професійний коледж та визначено вимоги для них.

Внесено суттєві зміни в структуру вищої освіти; вилучено освітні рівні вищої освіти (неповна вища освіта; базова вища освіта; повна вища освіта).

Включено освітньо-науковий рівень доктора філософії, вилучено освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Вилучено поняття рівнів акредитації вищих навчальних закладів.

У новій редакції викладено статтю 26 «Національний вищий навчальний заклад», де для національних вищих навчальних закладів суттєво розширено автономію та академічні свободи.

З метою подальшого розвитку автономії та громадського самоврядування вищих навчальних закладів до управлінських структур ВНЗ різних рівнів включено представників від органів студентського самоврядування (не менше десяти відсотків).

До статті 44 включено норму щодо обов’язковості проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти.

Встановлено ряд нових норм фінансової діяльності вищих навчальних закладів: надано право відкривати рахунки, в тому числі депозитні, користуватися банківськими кредитами, не застосовувати тендерні процедури на здобуття вищої освіти, встановлювати розміри плати за навчання.

Законопроектом передбачено сприяння академічній мобільності студентів, які навчаються за спільними з іноземними вищими навчальними закладами програмами.

Як зазначив міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, представляючи законопроект, “без цих змін, як би ми не підбадьорювали себе криками, ми не увійдемо до освітнього простору Європи».

Водночас міністр зауважив: «Ми маємо дотримуватися єдиних вимог до організації вступної кампанії, незалежно від статусу чи форми власності навчального закладу. Суспільство не сприйме вже ні розширення категорій пільговиків, ні особливих абітурієнтів для кожного навчального закладу окремо, ні інших модифікацій».