Адвокати скаржаться на нашестя низькоквалфікованих колег

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті міністрів України Володимир ВИСОЦЬКИЙ наголошує на необхідності якнайшвидшого реформування адвокатури, як правозахисного інституту в Україні, та приведення законодавства у сфері здійснення адвокатської діяльності у відповідність до європейських стандартів.

Про це В.ВИСОЦЬКИЙ сказав на прес-конференції в УНІАН.

Він нагадав, що на сьогодні правовий статус адвокатури визначається законом України “Про адвокатуру”, який був прийнятий ще у 1992 р. З того часу жодної уваги цьому питанню державна влада не приділяла, й тому закон на сьогодні потребує суттєвого оновлення, зокрема, в частині організації доступу до послуг адвокатів та уніфікації адвокатської професії.

“В Україні, крім 23 тис. осіб, які мають свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю, ще в 2 або 3 рази більше тих осіб, які є не просто іншими фахівцями в галузі права, з легкої руки Конституційного Суду, а й тих, хто навіть не має відповідних повноважень, відповідного досвіду. Але він може прийти у відповідний державний орган реєстрації, написати заяву, подати відповідні документи і, наприклад, отримати свідоцтво про право займатися підприємницькою діяльністю – здійснювати юридичну практику або надавати юридичні послуги”, - зазначив В.ВИСОЦЬКИЙ.

При цьому він повідомив, що в 1993 році була проведена “так звана уніфікація” адвокатури. “Тоді всі без винятку особи, які мали ліцензії на здійснення юридичної практики, автоматично, без іспитів отримали свідоцтва адвокатські. До чого це привело? Я вам можу сказати, що декого з тих осіб ми не можемо до цього часу привести до порядку”, - сказав В.ВИСОЦЬКИЙ.

За його словами, зараз у парламенті зареєстровано декілька законопроектів про зміни до чинного закону “Про адвокатуру”, але жоден з них не прийнятий навіть у першому читанні.

“В нас є певні зобов’язання перед Радою Європи. Нам в Україні потрібно, щоб адвокатура зайняла своє чільне місце, щоб ніхто не зміг витирати ноги, щоб ми дійсно були представниками цієї професії і могли надавати правову допомогу – здійснювали захист або представництво”, - підкреслив фахівець.

На його переконання, найбільш професійним з розроблених законопроектів про зміни до закону “Про адвокатуру” є проект, внесений нещодавно до парламенту народними депутатами Володимиром ПИЛИПЕНКОМ, Андрієм ПОРТНОВИМ та Святославом ОЛІЙНИКОМ.

“Ми підтримуємо те, що виписано в цьому законопроекті. Це фактично адвокатура за роки незалежності виписала кров’ю. Це все те, що виписали адвокати, все те, що ми зібрали на місцях. Це все те, що зібрала робоча група. Ми на сьогодні маємо в цьому законопроекті нові принципи адвокатської діяльності і те, що правову допомогу, здійснення захисту, повинна здійснювати виключно адвокатура і на яких умовах – про це також в законопроекті йде мова”, - сказав В.ВИСОЦЬКИЙ.

Він закликав інших народних депутатів, які працюють над вдосконаленням закону “Про адвокатуру”, об’єднати свої зусилля, напрацювати узгоджений єдиний законопроект і якнайшвидше його прийняти, оскільки вирішення цього питання давно назріло і є дуже важливим на сьогодні.

Присутній на прес-конференції В.ПИЛИПЕНКО зазначив, що над зареєстрованим ним та його колегами проектом змін до закону “Про адвокатуру” (06.05.2009 р. №4353-1) працювали не тільки народні депутати, але й відомі адвокати України.

“Законопроект є фактично квінтесенцією всіх позитивних мотивів, які сприймаються Спілкою адвокатів України, адвокатською спільнотою. І саме через це ми вважаємо, що, по суті, авторами законопроекту є адвокатська громадськість”, - сказав В.ПИЛИПЕНКО.

За його словами, законопроект вносить зміни фактично більш ніж 30 законодавчих актів.