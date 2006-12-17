На ”Дитячу лікарню майбутнього” зібрано понад 242 мільйони гривень

Понад 242 мільйони гривень зібрав телемарафон зі збору коштів на "Дитячу лікарню майбутнього". Його одночасно транслювали 12 українських телеканалів.

Як повідомили УНІАН в Національній телекомпанії України, доброчинну акцію організовував фонд «Україна 3000» Катерини ЮЩЕНКО".

Бажаючі упродовж 4-х годин перераховували кошти на спеціальній рахунок, відправляли sms або телефонували. У проекті брали участь політики, бізнесмени, лікарі, спортсмени та інші відомі люди, а також звичайні громадяни.

Лікарню майбутнього планують побудувати на території "Феофанії" за три роки. На неї потрібно 600 мільйонів гривен. Лікуватимуть там дітей із тяжкими хворобами, які нині не лікують в Україні.