Долар і євро на міжбанку пішли вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,4860/8,5360 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту впали – 0,2814/31, котирування з євро-гривні пішли вниз – 12,4435/12,4920. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4677/79 (четвер - 1,4757/59).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.