Ющенко зобов’язав СБУ та ГПУ провести тотальну перевірку відшкодування ПДВ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зобов’язав СБУ та Генеральну прокуратуру з наступного тижня провести тотальну перевірку щодо відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з ними в Секретаріаті Президента.

«Я на сьогодні володію інформацією, коли не відкомпенсоване ПДВ перевищило 20 млрд. грн. …Я просив би вас, Олександр Іванович і Валентин Олександрович, щоб ми з наступного тижня провели тотальну перевірку компенсації ПДВ в усіх регіонах», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив думку, що для того, аби отримати відшкодування ПДВ, треба бути членом певної політичної сили або депутатом від неї.

Також Президент негативно висловився щодо стягнення податків наперед. За його словами, на сьогодні сума цих податків сягнула вже 15 млрд. грн. При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що представники і малого, і великого бізнесу в цьому питанні й в інших повинні знайти підтримку органів прокуратури.