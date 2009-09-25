Київгаз погрожує відключити від газу 260 будинків у селі Троєщина

ВАТ “Київгаз” відключить від газопостачання 260 будинків у селі Троєщина через порушення правил газової безпеки, самовільне встановлення газового обладнання або через невідповідність чи відсутність технічної документації на газове обладнання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Київгазу”.

У прес-службі наголосили, що частина жителів села Троєщина протягом 2 років відмовляються узаконити самовільно встановленого газового обладнання, ігноруючи приписи ВАТ “Київгаз”.

На цей раз компанія надала відстрочку на тиждень для оформлення газового обладнання. “Мешканці мають усвідомлювати, що живуть на “газовій діжці”, яка в будь-який момент може вибухнути, тож повинні привести газифікацію своїх будинків у відповідність з вимогами правил газової безпеки”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

У “Київгазі” пояснюють складнощі з виконанням своїх приписів відсутністю в Україні виконавчого органа, який би впливав на споживачів, контролював виконання приписів і штрафував порушників. “Конфлікти виникатимуть доти, доки в Україні не з’являться закони, які б захищали інтереси таких компаній як “Київ газ”, а порушників карали не лише приписами, а притягували до адміністративної відповідальності”, - вважають в компанії.

ВАТ “Київгаз” вкотре нагадує, що газ є безпечним видом палива, якщо всі роботи з газифікації (підключення або відключення від мережі, монтаж, демонтаж, перенесення і ремонт газових приладів) виконують лише професіонали – працівники “Київгазу” та спеціалізовані підприємства, які мають дозволи Держгірпромнагляду.