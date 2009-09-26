Директор-МВФ вважає, що пік світової фінансової кризи вже позаду

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН вважає, що пік світової фінансової кризи вже позаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник МВФ заявив сьогодні в ході телемосту з учасниками 6-го саміту Ялтинської європейської стратегії.

«Якщо ви визначаєте кризу як ризик для основних фінансових установ збанкрутіти, то такий ризик достатньо низький тепер. Якщо, кажучи про кризу, ви маєте на увазі його наслідки в плані уповільнення економічного зростання в світі, то, звичайно, вона (криза) ще не закінчилася», - сказав Д.СТРОСС-КАН.

При цьому він додав: «Але ми бачимо вже світло у кінці тунелю».

За його прогнозами, у глобальних масштабах відновлення світової економіки почнеться в першій половині 2010 року. «Можливо, й раніше для деяких окремих країн», - сказав керівник МВФ.

Разом із тим він зазначив, що розрив між тим моментом, коли почнеться нове зростання і піком цього зростання, займе, щонайменше, рік.

Д.СТРОСС-КАН наголосив, що країнам, як з розвиненою економікою, так і країнам, що розвиваються, доведеться боротися із зростаючим безробіттям.

«Людина, яка втратить роботу в США, у Франції або у будь-якій іншій країні, у листопаді для неї криза не закінчилася, тому ще рано святкувати перемогу і говорити, що криза завершилася», - сказав Д.СТРОСС-КАН.

Він також зазначив, що найгіршого сценарію вдалося уникнути.

«Ми відновили контроль над нашою фінансовою системою, але наслідки цієї кризи відчуватимуться ще довго», - зазначив керівник МВФ.