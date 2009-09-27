Батько-жебрак заклеїв дитині око, видаючи її за каліку

У Закарпатті батько-жебрак заклеїв неповнолітній дитині око, видаючи її за каліку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник Мукачівського міського відділу ГУМВС України в Закарпатській області Наталія МАШІКО.

За її словами, днями в Мукачевому працівники міліції звернули увагу на чоловіка, який просив гроші для хворої неповнолітньої дитини, у якої було заклеєне скотчем око. «Правоохоронці забрали дитину до лікарні, де й виявилося, що вона повністю здорова», - повідомила працівниця міліції.

Вона також повідомила, що батька вирішено притягнути до відповідальності за ознаками ст. 150-1 «Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом» Кримінального кодексу. Такий злочин карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же термін.