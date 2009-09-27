101-річного Оскара Німейєра виписали з реанімації

Бразильський архітектор Оскар Німейєр залишив у суботу відділення інтенсивної терапії лікарні в Ріо-де-Жанейро, зазначається в повідомленні лікарів архітектора, що надійшло до РІА “Новости”.

Згідно з повідомленням, 101-річний пацієнт добре переніс термінову операцію з видаленню каменів у жовчному міхурі минулого четверга. Медики оцінюють його стан як стабільний.

Німейєр був госпіталізований із скаргами на біль у черевній ділянці 23 вересня. Про терміни його виписки з лікарні не повідомляється.

Архітектор Оскар Німейєр - живий класик світової архітектури. Працював з Ле Корбюзьє, був співавтором проекту будинку ООН в Нью-Йорку. На початку 60-х років XX століття разом з урбаністом Лусіу Коста, який відповідав за містобудівний проект, Німейєр збудував "місто майбутнього" - нову столицю своєї країни Бразіліа, згодом внесену до Списку Світвої спадщини ЮНЕСКО.