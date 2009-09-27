У Москві оголошено план "Вулкан-5"

У Східному адміністративному окрузі Москви здійснено вбивство бізнесмена. Вночі на вул.Уральська невідомий розстріляв з пістолета 38-річного підприємця Заміра Агусупьянова, який від одержаних поранень помер на місці.

Злочинець втік з місця події на автомобілі Mercedes темного кольору. У Москві оголошений план "Вулкан-5" з його затримання, передає телеканал "Вести".