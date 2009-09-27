У Москві оголошено план "Вулкан-5"
08:33, 27 вересня 2009Суспільство
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На сході міста вбили бізнесмена
У Східному адміністративному окрузі Москви здійснено вбивство бізнесмена. Вночі на вул.Уральська невідомий розстріляв з пістолета 38-річного підприємця Заміра Агусупьянова, який від одержаних поранень помер на місці.
Злочинець втік з місця події на автомобілі Mercedes темного кольору. У Москві оголошений план "Вулкан-5" з його затримання, передає телеканал "Вести".
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