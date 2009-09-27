Трьох людей госпіталізовано після пожежі в Криму

Трьох людей доставлено до лікарні після пожежі в будинку на заході Криму.

У поширеному сьогодні повідомленні прес-служби кримського управління МНС сказано, що вогонь спалахнув увечері у суботу в квартирі на третьому поверсі 5-поверхового будинку в сацькому селищі міського типу Новофедорівка. Загальна площа пожежі становила 60 квадратних метрів.

На пожежі врятовано п`ятьох людей, з них трьох доставлено до лікарні. Чоловік і жінка отруїлися продуктами горіння, ще одна жінка перебуває в комі в реанімаційному відділенні.

Було евакуйовано 15 осіб.

Рятувальники погасили пожежу. Причина виникнення вогню і завданий ним збиток встановлюються.