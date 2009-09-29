Невідомий пограбував поштове відділення у Харкові

У Харкові невідомий пограбував поштове відділення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції, злочин стався в середині дня 28 вересня.

За даними ЦЗГ, у понеділок о 13.23 до чергової частини Ленінського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зайшов до 15-го відділення зв’язку Укрпошти в Ленінському районі Харкова та під загрозою застосування фізичного насильства заволодів грошима.

Працівники міліції, які прибули на місце події, встановили, що близько 13.20 до відділення зв’язку зайшов чоловік у комуфляжному костюмі з капюшоном і, погрожуючи застосувати фізичну силу, заволодів грошима у сумі майже 5 тис. грн., які знаходились у касі, та зник у невідомому напрямку.

Управління обласної міліції звернулося до громадян, які могли бути очевидцями злочину, з проханням сприяти правоохоронцям у розкритті злочину.