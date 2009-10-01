У «Борисполі» затримали кубинця з контрабандою сигар

30 вересня співробітники Держприкордонслужби та СБУ затримали в аеропорту «Бориспіль» 49-річного громадянина Куби, який намагався незаконно провезти через кордон майже 5 тисяч сигар.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, порушник прибув рейсом «Амстердам – Київ». Отримавши свої чемодани, кубинець довго вагався проходити контроль і понад три години просидів у залі прийому багажу. На виході із зони митного контролю іноземця перепинили прикордонники та співробітники СБУ та запросили його у службове приміщення. У двох чемоданах було виявлено майже 5 тисяч сигар різної довжини та діаметру загальною вагою близько 500 кг.

Затриману контрабанду, вартість якої, за попередньою оцінкою, 320-350 тис. грн., передано до СБУ. Найближчим часом планується проведення товарознавчої експертизи.