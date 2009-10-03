1 млрд. грн. вистачить, щоб стабілізувати стан кредитних спілок

Обсяг проблемних кредитів у системі кредитних спілок становить близько 1,1 млрд. грн. (майже 2 7%) при загальному обсязі виданих кредитів членам кредитних спілок (КС) у розмірі 4,121 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) Віктор СУСЛОВ.

За його інформацією, на кінець першого півріччя ц.р. кількість учасників КС становила 2,151 млн. чоловік, при цьому вкладниками кредитних спілок є 124 тисяч чоловік проти 245 тисяч у 2007 році.

В.СУСЛОВ зазначив, що на сьогодні забезпечена виплата понад 50% коштів вкладів учасників кредитних спілок.

За його словами, сьогодні ситуація в системі кредитної кооперації не є критичною, і 0,5-1 млрд. грн. додаткових коштів було б достатньо для того, щоб повністю стабілізувати роботу кредитних спілок.

В.СУСЛОВ повідомив, що переговори з Національним банком України про створення системи рефінансування кредитних спілок ні до чого не привели. Тому Держфінпослуг має намір упровадити таку систему шляхом ухвалення відповідної постанови Кабінету міністрів України, створивши механізм кредитування КС з визначенням уповноваженого банку, через який таке кредитування проводитиметься.