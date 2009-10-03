УБОЗ викрив підпільне інтернет-казино

Підпільне інтернет-казино виявили в Черкасах працівники УБОЗ ГУ МВС України в Черкаській області.

Казино розташовувалося на одній з невеликих вулиць міста в «Інтернет-кафе», власником якого є бізнесова структура з Дніпропетровської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, під вивіскою інтернет-кафе фактично існувало інтернет-казино, яке надавало послуги з азартних ігор на платній основі з використанням Інтернету та електронних систем платежів. Під час гри від черкащан приймалися ставки готівкою, грошові виграші видавалися на руки. У приміщенні знаходилося 20 комп’ютерів, які зараз вилучені як речові докази. Матеріали перевірки направлені до органів прокуратури.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 203 КК (Зайняття забороненими видами господарської діяльності), яка передбачає покарання у вигляді штрафу на суму 5 млн. гривень.