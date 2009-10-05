Рівень безробіття в США незабаром перевищить 10%

Колишній голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Алан Грінспен вважає, що рівень безробіття в США незабаром перевищить позначку в 10%. Про це він заявив у програмі This Week на телеканалі ABC. При цьому екс-керівника ФРС більше за все непокоять ефекти "довготривалого" безробіття: близько третини безробітних американців не мають роботи вже більше півроку.

"Лякаючим" А.Грінспен назвав останній статистичний звіт Міністерства праці США, згідно з яким безробіття в країні зросло до 9,8%, - максимальної позначки з 1983 р.

Водночас А.Грінспен заявив, що його впевненість в американській економіці ще більше зміцніла за останні два місяці. Сьогодні він вважає, що зростання ВВП США в III кварталі 2009 р. досягне 3%, тоді як на початку серпня А.Грінспен прогнозував зростання в 2,5%.

У II кварталі ц.р. ВВП США знизився на 0,7%. За заявами американських урядовців, економіка пройшла "дно" в серпні ц.р. і почала повільне відновлення, хоча експерти вважають, що це, скоріше, "технічне" відновлення.

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