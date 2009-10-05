Дружина вбитого у Таращі прокурора зникла, а квартиру пограбували?

У квартиру вбитого прокурора Таращанського району Київської області Сергія Мрука проникли невідомі.

Про це в райуправління міліції повідомила сусідка Мрука, пише "Сегодня".

Дружина покійного Наталя, виїхавши з Таращі, віддала сусідці ключі, щоб та слідкувала за господарством.

За попередньою інформацією, у четвер сусідка виявила, що двері квартири Мруків відкриті. Жінка звернулася до міліції.

"Є заява жінки, що квартиру прокурора, ймовірно, пограбували. Але факт пограбування поки не встановлений, тому що ми не можемо знайти дружину Мрука. А без присутності господарки житла увійти в нього не маємо права", - розповів начальник ЦГЗ Київського облуправління МВС Микола Жукович.

Якщо злодії були, це може доводити, що вбивство було не через трудоголізм Мрука і нібито погане поводження з підлеглими, як підозрювали правоохоронці.

Чи пов’язана НП з убивством і чи була вона, стане відомо лише тоді, коли дружина Мрука повернеться і правоохоронці потраплять до квартири.

Сусіди прокурора чули про пограбування. "Начебто до них через вікно на балконі хтось забрався, - розповіла жителька однієї з квартир. - Ключі дружина Мрука віддала сусідці, щоб та годувала котиків".

Як відомо, у позаминулу неділю у своєму робочому кабінеті був застрелений прокурор Сергій Мрук. За підозрою в убивстві затримані три особи: помічник прокурора Олесь Бугрій, його родич і водій, мешканець Таращі.

Українська правда