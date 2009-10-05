ТКЕ не віддає Нафтогазу до 40% отриманих від людей грошей
Ситуацію з боргами коментував Діденко
|Ігор ДІДЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО сьогодні на селекторній нараді з керівництвом областей з питання підготовки до опалювального сезону, яку проводить прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
З цієї суми, за його словами, 700 млн. грн. є пенею і штрафами.
«У нас є деякі складнощі зі списанням пені і штрафів, оскільки це не передбачено безпосередньо законодавством, але ми намагаємося максимально полегшити, скажімо так, долю теплокомуенерго для розрахунків з нами», - сказав І.ДІДЕНКО.
Він також зазначив, що з 3,5 млрд. грн. боргів, що залишилися, на 1,2 млрд. грн. - за домовленістю з Ощадбанком - дано гарантії держави.
І.ДІДЕНКО зазначив, що в деяких регіонах різниця між розрахунками за тепло населення і розрахунками підприємств ТКЕ з «Нафтогазом» становить 30-40%.
«У НАК «Нафтогаз України» заперечують, що ці гроші йдуть лише на технологічні потреби, на переобладнання енергетичних підприємств», - сказав І.ДІДЕНКО.
Він зазначив, що найгірша ситуація з розрахунками з НАК «Нафтогазом» у Києві – заборгованість становить 680 млн. грн., у Дніпропетровській області – 460 млн. грн. (рівень розрахунків - 37%), Донецькій області – 410 (49%) і Харківській області – 389 млн. грн.
При цьому І.ДІДЕНКО зазначив, що на сьогоднішній день з керівництвом Київської облдержадміністрації досягнута домовленість щодо вирішення питання ліквідації заборгованості.