ТКЕ не віддає Нафтогазу до 40% отриманих від людей грошей

На сьогоднішній день загальна заборгованість, з урахуванням попередніх років, підприємств теплокомуненерго перед НАК «Нафтогаз України» становить 4,137 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО сьогодні на селекторній нараді з керівництвом областей з питання підготовки до опалювального сезону, яку проводить прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

З цієї суми, за його словами, 700 млн. грн. є пенею і штрафами.

«У нас є деякі складнощі зі списанням пені і штрафів, оскільки це не передбачено безпосередньо законодавством, але ми намагаємося максимально полегшити, скажімо так, долю теплокомуенерго для розрахунків з нами», - сказав І.ДІДЕНКО.

Він також зазначив, що з 3,5 млрд. грн. боргів, що залишилися, на 1,2 млрд. грн. - за домовленістю з Ощадбанком - дано гарантії держави.

І.ДІДЕНКО зазначив, що в деяких регіонах різниця між розрахунками за тепло населення і розрахунками підприємств ТКЕ з «Нафтогазом» становить 30-40%.

«У НАК «Нафтогаз України» заперечують, що ці гроші йдуть лише на технологічні потреби, на переобладнання енергетичних підприємств», - сказав І.ДІДЕНКО.

Він зазначив, що найгірша ситуація з розрахунками з НАК «Нафтогазом» у Києві – заборгованість становить 680 млн. грн., у Дніпропетровській області – 460 млн. грн. (рівень розрахунків - 37%), Донецькій області – 410 (49%) і Харківській області – 389 млн. грн.

При цьому І.ДІДЕНКО зазначив, що на сьогоднішній день з керівництвом Київської облдержадміністрації досягнута домовленість щодо вирішення питання ліквідації заборгованості.