В обмінниках Києва знову подорожчав долар

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,45 грн./дол., продають – по 8,54 грн./дол. Курс збільшився на 0,6% порівняно з 4 жовтня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,40-8,48 грн./дол., продажу – в межах 8,50-8,60 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках дещо знизився, порівняно з 4 жовтня, і сьогодні становить 12,31 грн./євро, продажу – підвищився на 0,7% - до 12,52 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 12,17-12,40 грн./євро, продажу – в межах 12,40-12,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 4 жовтня, знизився на 0,9% і становить 0,2714 грн./рубль, курс продажу – підвищився на 1,2% – до 0,2839 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,245-0,28 грн./рубль, продажу – в межах 0,275-0,295 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,45 грн./дол., що на 0,6% дорожче, ніж учора, продажу – 8,55 грн./дол., на 0,7% дорожче.

Пропозиції столичних комерційних банків та пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,40-8,49 грн./дол., продажу – в межах 8,52-8,60 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,3% з 4 жовтня, і сьогодні становить 12,34 грн./євро, продажу – на 0,9% - до 12,51 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 12,20-12,40 грн./євро, продажу – в межах 12,45-12,70 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 4 жовтня, знизився на 1,5% і становить у середньому 0,2688 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,8%, до 0,2850 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,279 грн./рубль, продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,35/8,59 грн., євро – 12,15/12,55 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,40/8,60 грн., євро – 12,10/12,70 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,40/8,55 грн., євро – 12,25/12,55 грн., рубль – 0,274/0,284 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 5 жовтня, становить: гривні до долара США – 8,01, до євро – 11,644285, до російського рубля – 0,26642.