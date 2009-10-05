Під час прогулянки на яхті в Підмосков'ї загинула українка

Громадянка України загинула внаслідок удару моторної яхти об берег Клязьмінського водосховища в Підмосков`ї.

Про це УНІАН повідомили в Московському регіональному слідчому управлінні на транспорті при прокуратурі Росії.

«Московський слідчий відділ на повітряному і водному транспорті порушив кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки руху водного транспорту, що спричинив з необережності смерть потерпілого», - говориться в повідомленні.

Слідством встановлено, що 3 жовтня близько 1.00 моторна яхта "Баварія 33", на борту якої перебувало троє громадян Німеччини, громадянка України і громадянка Росії, відпливла від яхт-клубу "Адмірал" по каналу імені Москви у бік населеного пункту Ново-Олександрове Митищінського району Московської області. На 63-му км каналу яхта під керуванням невстановленої особи зіткнулася з перешкодою - шпунтами берегоукріплення. В результаті зіткнення 32-річна громадянка України загинула на місці події, решта людей, які перебували на борту, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.