На міжбанку різко впали долар і євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4630/8,4910, на 12.00 ціни впали до 8,3925/8,4350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,торги щодо російського рубля стартували котируваннями - 0,2810/25, на 12.00 ціни знизилися - 0,2785/0,2802. На російському валютному ринку курс долар-рубль упав, і на 12.00 встановився на рівні 30,0690 (-0,1110).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4622/24, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 12,3680/12,4120, на 12.00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз - 12,2580/12,3160.