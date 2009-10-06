Міжбанк відкрився падінням долара і євро
11:19, 06 жовтня 2009Суспільство
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Рубль теж впав у ціні
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,3260/8,3720 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися – 0,2785/0,2805, котирування по євро-гривні пішли вниз – 12,2440/12,3085. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4723/1,4725 (понеділок – 1,4622/1,4624).
У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.
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