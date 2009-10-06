У Рівному вбили 10-річну дівчинку

У підвалі однієї з новобудов Рівного оперативники виявили тіло 10-річної дівчинки. Про це повідомила ЗІКу начальник відділу зв’язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області Тамара Лисенко.

Напередодні, як зазначається у повідомленні, батьки дитини заявили у міліцію про її зникнення.

Звістка про зникнення надійшла до міліції 3 жовтня о 02.40. Правоохоронці підняли на ноги увесь особовий склад і розпочали пошуки. Об 11.00 працівники міліції виявили труп розшукуваної. При його поверхневому огляді стало зрозуміло, що дитині «допомогли» померти.

Наступного дня міліціонери вийшли на слід 17-річного юнака, якого підозрюють у скоєнні цього резонансного злочину. Наразі його затримано за частиною 2 статті 115 КК України.