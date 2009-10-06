На Київщині перекинулася маршрутка: є жертви

6 жовтня о 08.53 на автошляху Узин - Устимівка, поблизу села Мала Антонівка Білоцерківського району Київщини, маршрутка з людьми врізалася в дерево.

Як повідомляє прес-служба МНС, водій маршрутного автобуса БАЗ-079, в якому, за попередніми даними, перебували 23 людини, рухаючись до Києва, не впорався з керуванням і врізався в дерево.

Після цього автобус перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 людина, і постраждали 11 людей, які здебільшого з важкими травмами шпиталізовані до Білоцерківської, Рокитнянської та Узинської лікарень.

Триває розслідування. На місці працювали підрозділи МНС, МВС, облавтодору та швидкої медичної допомоги.

"Українська правда. Київ"