На Київщині перекинулася маршрутка: є жертви
17:04, 06 жовтня 2009Суспільство
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У салоні було 23 людей
6 жовтня о 08.53 на автошляху Узин - Устимівка, поблизу села Мала Антонівка Білоцерківського району Київщини, маршрутка з людьми врізалася в дерево.
Як повідомляє прес-служба МНС, водій маршрутного автобуса БАЗ-079, в якому, за попередніми даними, перебували 23 людини, рухаючись до Києва, не впорався з керуванням і врізався в дерево.
Після цього автобус перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 людина, і постраждали 11 людей, які здебільшого з важкими травмами шпиталізовані до Білоцерківської, Рокитнянської та Узинської лікарень.
Триває розслідування. На місці працювали підрозділи МНС, МВС, облавтодору та швидкої медичної допомоги.
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